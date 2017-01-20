В Уфе подросток впал в кому после взрыва из-за химических опытов‍

Школьник ставил у себя дома химические опыты, и в результате одного из них прогремел взрывУфимский подросток, обучающийся в школе с углубленным изучением химии, получил тяжелые ожоги, когда ставил дома опыты, сейчас юноша в коме, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК РФ по Башкирии.
В шесть часов утра в дежурную часть отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе поступила информация о доставлении бригадой скорой помощи в больницу 16-летнего подростка. По предварительным данным, он занимался домашними экспериментами с химическими веществами. Медики диагностировали у него ожоги лица, предплечий, а также рваные раны груди и рук.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.