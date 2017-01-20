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НовостиВ России

В Уфе подросток впал в кому после взрыва из-за химических опытов‍

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19 января 2017 г., 16:30
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В Уфе подросток впал в кому после взрыва из-за химических опытов‍

Школьник ставил у себя дома химические опыты, и в результате одного из них прогремел взрыв

Уфимский подросток, обучающийся в школе с углубленным изучением химии, получил тяжелые ожоги, когда ставил дома опыты, сейчас юноша в коме, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК РФ по Башкирии.

В шесть часов утра в дежурную часть отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе поступила информация о доставлении бригадой скорой помощи в больницу 16-летнего подростка. По предварительным данным, он занимался домашними экспериментами с химическими веществами. Медики диагностировали у него ожоги лица, предплечий, а также рваные раны груди и рук.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
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