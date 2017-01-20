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НовостиОбщество

Директора магазина заставили снизить цену на молоко

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1
19 января 2017 г., 16:32
5
1290
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Директора магазина заставили снизить цену на молоко
Фото http://liptorg-cp.ru

Покупать пакет молока теперь будут на 5 рублей дешевле.

Сотрудниками областного казенного учреждения «Агентство содействия развитию торговой деятельности» было зафиксировано превышение максимального уровня цен на молоко местного производителя (3,2 % жирности) в магазине на улице Петра Смородина.

Рекомендованный уровень цены молока – 56 рублей 98 копеек, в то время как его продавали на 5 рублей дороже.

- Руководитель сети супермаркетов был приглашен в Агентство для выяснения причин сложившегося максимального уровня цены на указанное молоко. В результате, руководителем принято решение о снижения розничной цены на молоко путем уменьшения применяемой торговой надбавки, - сообщили в агентстве.

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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19 января 2017 г., 22:12
В Борино "Продукты" молоко-76 рублей бутылка!
путлера на дойку!
19 января 2017 г., 20:57
директоров надо доить!
дед
19 января 2017 г., 19:03
Напоминает это1985 г. Еще чуть-чуть и пипец сами ни чего не выращивают и не производим
Все комментарии (5)
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