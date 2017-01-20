Директора магазина заставили снизить цену на молоко

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Покупать пакет молока теперь будут на 5 рублей дешевле.

Сотрудниками областного казенного учреждения «Агентство содействия развитию торговой деятельности» было зафиксировано превышение максимального уровня цен на молоко местного производителя (3,2 % жирности) в магазине на улице Петра Смородина.

Рекомендованный уровень цены молока – 56 рублей 98 копеек, в то время как его продавали на 5 рублей дороже.

- Руководитель сети супермаркетов был приглашен в Агентство для выяснения причин сложившегося максимального уровня цены на указанное молоко. В результате, руководителем принято решение о снижения розничной цены на молоко путем уменьшения применяемой торговой надбавки, - сообщили в агентстве.