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НовостиОбщество

В елецком детском саду - выставка снежных фигур

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0
19 января 2017 г., 16:24
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В елецком детском саду - выставка снежных фигур

Территорию садика украсили персонажами мультфильмов и сказок.

Как сообщили в управлении образования Ельца, в детских садах города Ельца сохраняется многолетняя добрая традиция превращать свои территории в снежную сказку, которую населяют персонажи любимых сказок, мультфильмов, вылепленные из снега. 

Игровые площадки детского сада №39  - прекрасное место для оздоровительных прогулок а свежем воздухе, закаливания, физических упражнений. В январе их украсили снежные скульптуры, изготовленные руками коллектива детского сада и родителями воспитанников. 

 Большинство снежных построек в первую очередь способствуют повышению двигательной активности детей, укреплению их здоровья и физического развития. Гуляя на своих участках, дети в игровой форме упражняются в количественном и порядковом счёте, сравнивают постройки по размерам, цветам, считают количество украшений на фигурах.

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19 января 2017 г., 22:20
Липецк, д/с 20, родителей ОБЯЗЫВАЮТ придти и слепить что-то на территории садика, раскрасить гуашью. Кому это надо????
Был там.
19 января 2017 г., 18:05
Жалко воспитателей.А заведующей премия.
Когда же это все закончится?
19 января 2017 г., 17:41
Показуха Ромашиной. А мест в Елецких детсадах как не хватало, так для всех желающих и нет.
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