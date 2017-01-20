В елецком детском саду - выставка снежных фигур

Территорию садика украсили персонажами мультфильмов и сказок.

Как сообщили в управлении образования Ельца, в детских садах города Ельца сохраняется многолетняя добрая традиция превращать свои территории в снежную сказку, которую населяют персонажи любимых сказок, мультфильмов, вылепленные из снега.Игровые площадки детского сада №39 - прекрасное место для оздоровительных прогулок а свежем воздухе, закаливания, физических упражнений. В январе их украсили снежные скульптуры, изготовленные руками коллектива детского сада и родителями воспитанников.Большинство снежных построек в первую очередь способствуют повышению двигательной активности детей, укреплению их здоровья и физического развития. Гуляя на своих участках, дети в игровой форме упражняются в количественном и порядковом счёте, сравнивают постройки по размерам, цветам, считают количество украшений на фигурах.