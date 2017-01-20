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НовостиОбщество

Липецкие экологи сегодня развесили кормушки

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1
19 января 2017 г., 16:08
1
437
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Липецкие экологи сегодня развесили кормушки
фото https://pp.vk.me/c638921/v638921401/21bad/iLMqXNXvZhA.jpg

В акции «Покормите птиц!» приняли участие сотруники Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Как сообщает Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сегодня его сотрудники присоединились к акции «Покормите птиц!» и повесили деревянные кормушки с семечками и пшеном.

С 12 ноября 2016 года по 7 апреля 2017 года в Липецкой области проходит экологическая акция «Покормите птиц!».  Зимняя пора – время, когда зимующие в наших широтах птицы очень нуждаются в помощи людей. Традиция вешать кормушки берет свое начало еще в древней Руси. Сделать самую простую легко: например, из дощечки с бортиками. Правда, такую кормушку нельзя размещать под открытым небом, так как зимой ее заносит снегом, а осенью мочит дождем. Самая распространенная кормушка для птиц – домик. Если стал крепчать мороз, начался сильный снегопад, особенно липкого снега, образовался гололед - нужно срочно наполнить кормушки. Корм для птиц подобрать несложно.

Некрупные семена подсолнуха, арбуза, дыни, тыквы и крапивы едят все птички, а особенно - синицы и поползни. Пшено и просо - любимый корм овсянок и воробьев, ягоды рябины – снегирей и свиристелей, семена лебеды – чечеток, лопуха – щеглов. А вот семена щавеля и ясеня едят только снегири. Сырое несоленое сало почти всех домашних птиц и животных – превосходный и высококалорийный корм для синиц всех видов, поползней и дятлов. Салом хорошо подкармливать птиц сверх обычных кормов в морозные и ненастные дни, когда им приходится особенно трудно.

Следует помнить, что нельзя давать птицам соленые, жареные, острые, кислые продукты, цитрусовые, кожуру бананов. Очень опасен черный хлеб, так как закисает в зобу птиц, плохо переваривается, особенно в мороз.
Теги новости: экологи
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гость
19 января 2017 г., 19:07
Блин Браво......Такие взрослые серьезные ....Класс..
Все комментарии (1)
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