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НовостиОбщество

Липчанам расскажут о семейных традициях

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1
19 января 2017 г., 16:09
389
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Липчанам расскажут о семейных традициях
Фото: zoshka.ru

У жителей Липецка есть возможность познакомиться с "Домостроем"

Зал отраслевой литературы Липецкой областной юношеской библиотеки, приглашает познакомиться с материалами выставки «Семейные традиции в России».

"Все начинается с семьи. Только в семье формируется настоящий человек и закладываются общечеловеческие ценности. Традиции, которые испокон веков чтились и оберегались, делают каждую семью уникальной.

Наиболее яркой попыткой обобщения традиций русского семейного быта стала книга, составленная в середине XVI века – знаменитый «Домострой», который можно найти на выставке.

Издания, представленные на выставке, дают христианское понимание семьи, рассказывают о традициях воспитания в русских семьях – крестьянских, дворянских, царских и др. Например, книга В. Боковой «Отроку благочестие блюсти. Традиции воспитания в дворянских семьях» или Б. Романова «Люди и нравы Древней Руси».

В истории России много семей, чьи судьбы могут служить и образцом для подражания. Одной из таких семей была семья последнего русского императора, книги о которой размещены на выставке.

Велик интерес русских поэтов и писателей к прошлому, семейным традициям и духовным ценностям. Эти темы нашли отражение в русской классической литературе – произведениях И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф. Достоевского, И. Шмелева и многих других. Семейные традиции, примеры которых мы находим в русской классической литературе, создавали в семьях атмосферу духовного единения, позволяли почувствовать тесную связь с общими предками. 

Материалы выставки помогут молодым понять, что же такое семья и почему ею нужно дорожить как самым главным богатством, научат выстраивать семейные отношения, почитать семейные традиции русского народа, в а в будущем создавать свои", сообщили в юношеской библиотеке.

Теги новости: выставка
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