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НовостиОбщество

Самым проблемным по расчистке снега стал 26 микрорайон

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14 января 2017 г., 17:11
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Самым проблемным по расчистке снега стал 26 микрорайон

Мэр Липецка объехал заснеженный город.

Хуже справляются со снегом во дворах, где дома обслуживают несколько управляющих компаний
14 января 2017 г., 17:04


Спецтехника муниципального предприятия «РСДП» и городского управления благоустройства направлены в субботу 14 января в новые жилые районы юго-запада Липецка для расчистки от снега внутриквартальных проездов, выездов на основные дороги и дворов. После прошедших январских метелей именно они оказались наиболее  проблемными. Самый неубранный 26 микрорайон, где многоквартирные дома обслуживают сразу девять управляющих компаний: «Кантри», «ОК «Кантри», «Новолипецкая», «ГУК «Наш дом», «УК «Эллада», «УК «Уютный дом» и другие, сообщает пресс-служа мэрии. Сейчас внутри него снежные завалы разгребают три трактора РСДП. Утром с инспекцией здесь побывал глава города Сергей Иванов, и остался крайне  недоволен увиденным:

- Работают только бригады муниципального предприятия. Управляющих компаний нет ни одной. А ведь именно им мы оказываем помощь техникой, которая сегодня остро необходима и на магистралях города.

Немногим лучше ситуация в 27, 28 и 29 микрорайонах, куда также планируется завести технику, в том числе и в воскресенье 15 января.

- Проблемы с уборкой территории не случайно возникают в этих микрорайонах. Жилой фонд новый, затраты на содержание у управляющих компаний минимальны. Они берут на обслуживание по нескольку многоквартирных домов, получают деньги от собственников, но фактически их не отрабатывают, злоупотребляя таким образом доверием людей, - считает Сергей Иванов.

По мнению главы города, порядок в микрорайоне может быть наведен лишь в том случае, если  ответственность за него возьмет единый хозяин. Практика показывает, что разобщенные управляющие компании не могут или не стремятся координировать свои усилия, не обладают необходимой материально-технической базой для оперативного реагирования на экстренные ситуации. Поэтому, делая выбор в пользу той или иной предлагающей свои услуги эксплуатирующей организации, жильцам надо серьезно взвешивать все «за» и «против».

Как сообщил директор МУП «РСДП» Роман Нижегородов, бригады предприятия  на уборке внутриквартальных территорий юго-западных микрорайонов будут работать весь световой день субботы и воскресенья. В помощь муниципалитету сюда также  направили свою технику строительные организации «Ремстройсервис», «Липецкстрой», «Строительная компания».

Сегодня же во второй половине дня по поручению руководства города и области  председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лисаконов и начальник Государственной жилищной инспекции по Липецкой области Денис Надеев  провели выездное оперативное совещание с директорами обслуживающих 26, 27, 28 и 29  микрорайонов десяти управляющих компаний. Поставлена задача организовать работу в выходные дни, до понедельника максимально прочистить территории  возле домов и подъездные пути, найти контакт с жителями на предмет вывоза из дворов к моменту уборки личного автотранспорта, который сейчас крайне мешает проходу снегоуборочных машин.  

По словам Дениса Надеева, сотрудники жилинспекции в пятницу выдали 25 предписаний УК. В понедельник их исполнение будет проверено.
Теги новости: снегопад, благоустройство
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Гость
14 января 2017 г., 17:49
На 26-м реально невообразимое что-то, по колено снега на дорогах.
Ollle
14 января 2017 г., 17:48
Иванов, ты не справился. Вали на свой Хутор.
Верните нам Гулевского!
житель 21
14 января 2017 г., 17:43
К тому и клонят! Убрать мелкие УК.
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