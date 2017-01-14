Самым проблемным по расчистке снега стал 26 микрорайон

Мэр Липецка объехал заснеженный город.

Хуже справляются со снегом во дворах, где дома обслуживают несколько управляющих компаний14 января 2017 г., 17:04Спецтехника муниципального предприятия «РСДП» и городского управления благоустройства направлены в субботу 14 января в новые жилые районы юго-запада Липецка для расчистки от снега внутриквартальных проездов, выездов на основные дороги и дворов. После прошедших январских метелей именно они оказались наиболее проблемными. Самый неубранный 26 микрорайон, где многоквартирные дома обслуживают сразу девять управляющих компаний: «Кантри», «ОК «Кантри», «Новолипецкая», «ГУК «Наш дом», «УК «Эллада», «УК «Уютный дом» и другие, сообщает пресс-служа мэрии. Сейчас внутри него снежные завалы разгребают три трактора РСДП. Утром с инспекцией здесь побывал глава города Сергей Иванов, и остался крайне недоволен увиденным:- Работают только бригады муниципального предприятия. Управляющих компаний нет ни одной. А ведь именно им мы оказываем помощь техникой, которая сегодня остро необходима и на магистралях города.Немногим лучше ситуация в 27, 28 и 29 микрорайонах, куда также планируется завести технику, в том числе и в воскресенье 15 января.- Проблемы с уборкой территории не случайно возникают в этих микрорайонах. Жилой фонд новый, затраты на содержание у управляющих компаний минимальны. Они берут на обслуживание по нескольку многоквартирных домов, получают деньги от собственников, но фактически их не отрабатывают, злоупотребляя таким образом доверием людей, - считает Сергей Иванов.По мнению главы города, порядок в микрорайоне может быть наведен лишь в том случае, если ответственность за него возьмет единый хозяин. Практика показывает, что разобщенные управляющие компании не могут или не стремятся координировать свои усилия, не обладают необходимой материально-технической базой для оперативного реагирования на экстренные ситуации. Поэтому, делая выбор в пользу той или иной предлагающей свои услуги эксплуатирующей организации, жильцам надо серьезно взвешивать все «за» и «против».Как сообщил директор МУП «РСДП» Роман Нижегородов, бригады предприятия на уборке внутриквартальных территорий юго-западных микрорайонов будут работать весь световой день субботы и воскресенья. В помощь муниципалитету сюда также направили свою технику строительные организации «Ремстройсервис», «Липецкстрой», «Строительная компания».Сегодня же во второй половине дня по поручению руководства города и области председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лисаконов и начальник Государственной жилищной инспекции по Липецкой области Денис Надеев провели выездное оперативное совещание с директорами обслуживающих 26, 27, 28 и 29 микрорайонов десяти управляющих компаний. Поставлена задача организовать работу в выходные дни, до понедельника максимально прочистить территории возле домов и подъездные пути, найти контакт с жителями на предмет вывоза из дворов к моменту уборки личного автотранспорта, который сейчас крайне мешает проходу снегоуборочных машин.По словам Дениса Надеева, сотрудники жилинспекции в пятницу выдали 25 предписаний УК. В понедельник их исполнение будет проверено.