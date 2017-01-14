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НовостиОбщество

В Липецке стартует видеоконкурс чтецов стихов о родных краях

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14 января 2017 г., 15:37
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В Липецке стартует видеоконкурс чтецов стихов о родных краях

Липецкая областная научная библиотека объявила конкурс поэтического чтения в формате мультимедийных технологий «О Малой Родине – в стихах».

«Человек чувствует себя сильным и счастливым в своем доме. Возвращаясь издалека в родные края, люди с наслаждением вдыхают запах травы и недавнего дождя, вглядываются в знакомые с детства дома и улицы, ищут встреч с давними друзьями. А потом с восторгом рассказывают о своей Малой Родине, о том, как она прекрасна и удивительна. Предлагаем вам прочитать стихотворение профессионального поэта, посвященное вашим любимым местам в Липецком крае, записать его на видеокамеру и прислать нам», - призывают в научной библиотеке.

Как говорится в правилах конкурса, в нем могут принять участие все желающие, в возрасте от 14 лет.

Для чтения можно выбрать произведения как поэтов-классиков, так и современных авторов, являющихся членами региональных писательских организаций.

Приветствуются элементы театрализованного чтения, свето-музыкальное оформление, костюм.

Сведения об авторе и названии произведения, фамилии, имени, возрасте выступающего, месте его учебы (работы) содержатся на титульном (заключительном) кадре или озвучиваются участником устно. В сопроводительном письме к видеоролику следует указать контактную информацию участника.

Видеоролики должны быть выполнены в формате AVI, MPEG, или WMV.

Объем стихотворения – не менее 16 строк. Продолжительность композиции не более 5 минут.

Видеоролики могут быть записаны на любой носитель, кроме дискеты. Работы можно предоставить по адресу: г Липецк, ул. Кузнечная, д. 2, Липецкая областная научная библиотека, отдел краеведения. Видеоролики или ссылки на них с пометкой «На Конкурс» присылать на электронный адрес lounb-stih@yandex.ru до 5 марта 2017 года.

Теги новости: конкурс, стихи,
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