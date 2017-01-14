Искать:
14
Суббота, 14 января 2017 г.11:52
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

Липецкая цыганка с подельником задержана за кражу

Рекомендую
0
14 января 2017 г., 11:40
39
Изменить шрифт
Липецкая цыганка с подельником задержана за кражу

Парочка представлялась работниками газовой службы и обворовывли квартиры

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории районного центра Щекино Тульской области, сотрудниками полиции была остановлена автомашина «Жигули», в салоне которой помимо водителя находилась женщина цыганской внешности. 

С целью установления личности они были доставлены в дежурную часть отдела полиции. Как оказалось, данные граждане совершили кражу 60 тысяч рублей у 87-летней женщины в деревне Грицовка ещё в середине декабря прошлого года. Оперативники выяснили, что 35-летняя цыганка, приехав из Липецкой области, познакомилась с 43-летним жителем города Советск. Они с целью совершения краж денег ходили по квартирам и представлялись работниками газовой службы. Пока мужчина делал вид, что проверяет газовое оборудование, женщина в жилых комнатах искала ценности и деньги. После совершения кражи они уходили.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Оперативники выясняют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории не только Щёкинского, но и других районов области, сообщает УМВД России по Тульской области. 



Теги новости: кража
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
19866
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
36
17920
В рождественскую ночь мужчина замерз у порога своего дома
В рождественскую ночь мужчина замерз у порога своего дома
07.01.2017 14:13:45
18
14785
Движение по елецкой трассе восстановлено
Движение по елецкой трассе восстановлено
07.01.2017 14:19:36
40
14230
На елецкой трассе произошло массовое ДТП
На елецкой трассе произошло массовое ДТП
07.01.2017 11:50:42
28
13816
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро