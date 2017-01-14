Липецкая цыганка с подельником задержана за кражу

Парочка представлялась работниками газовой службы и обворовывли квартиры

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории районного центра Щекино Тульской области, сотрудниками полиции была остановлена автомашина «Жигули», в салоне которой помимо водителя находилась женщина цыганской внешности.

С целью установления личности они были доставлены в дежурную часть отдела полиции. Как оказалось, данные граждане совершили кражу 60 тысяч рублей у 87-летней женщины в деревне Грицовка ещё в середине декабря прошлого года. Оперативники выяснили, что 35-летняя цыганка, приехав из Липецкой области, познакомилась с 43-летним жителем города Советск. Они с целью совершения краж денег ходили по квартирам и представлялись работниками газовой службы. Пока мужчина делал вид, что проверяет газовое оборудование, женщина в жилых комнатах искала ценности и деньги. После совершения кражи они уходили.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Оперативники выясняют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории не только Щёкинского, но и других районов области, сообщает УМВД России по Тульской области.