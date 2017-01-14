7 февраля в Липецк приедет делегация Правительства Ингушетии

В состав делегации войдут 120 человекК 25-летию подвига первого Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Осканова власти Ингушетии и Липецкой области проведут совместные мероприятия.
Как было сообщено на совещании в правительстве, под руководством Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в настоящее время с авиакомпанией «ЮТэйр» решается вопрос организации вылета 7 февраля текущего года делегации республики чартерным рейсом по маршруту «Магас — Липецк — Магас».
В рамках памятных мероприятий планируется проведение Дней культуры Республики Ингушетия в Липецкой области. Соответствующие изменения внесены в проект сценарного плана. Минкультуры Ингушетии совместно с Департаментом культуры администрации Липецка ведут работу по данному направлению. В состав делегации от республики входят 120 человек, в том числе родственники Суламбека Осканова, общественные деятели и артисты.
Министерством культуры Ингушетии подготовлен документальный фильм о жизни и подвиге первого Героя России. В общеобразовательной школе села Хворостянка, где погиб Суламбек Осканов, будет установлена мемориальная плита, также реконструирован памятник летчику-снайперу.
Юнус-Бек Евкуров дал ряд поручение руководству министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации совместно с Минкультуры проработать вопрос организации показа документального фильма о подвиге Суламбека Осканова в кинотеатрах и домах культуры Липецкой области. Руководитель региона также дал указание подготовить церемонию гашения почтовой марки, посвященной первому Герою России, сообщает пресс-служба Главы Ингушетии.
Осканов Суламбек Сусаркулович — начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава Военно-воздушных сил, генерал-майор авиации. Первый Герой Российской Федерации. Последний его полет проходил 7 февраля 1992 года в сложных условиях. У МиГ-29 произошел отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях отсутствия визуальной видимости летчик потерял пространственную ориентировку. Выйдя из облаков, он увидел перед собой огни населенного пункта. Ценой огромных усилий летчику удалось предотвратить падение потерявшего управление истребителя на крупное село Хворостянку в Добринском районе Липецкой области, но сам катапультироваться Суламбек Осканов уже не успел, сообщает интернет-газета "Ингушетия".