Искать:
14
Суббота, 14 января 2017 г.10:22
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

7 февраля в Липецк приедет делегация Правительства Ингушетии

Рекомендую
0
14 января 2017 г., 09:13
268
Изменить шрифт
7 февраля в Липецк приедет делегация Правительства Ингушетии

В состав делегации войдут 120 человек

К 25-летию подвига первого Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Осканова власти Ингушетии и Липецкой области проведут совместные мероприятия.

Как было сообщено на совещании в правительстве, под руководством Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в настоящее время с авиакомпанией «ЮТэйр» решается вопрос организации вылета 7 февраля текущего года делегации республики чартерным рейсом по маршруту «Магас — Липецк — Магас».

В рамках памятных мероприятий планируется проведение Дней культуры Республики Ингушетия в Липецкой области. Соответствующие изменения внесены в проект сценарного плана. Минкультуры Ингушетии совместно с Департаментом культуры администрации Липецка ведут работу по данному направлению. В состав делегации от республики входят 120 человек, в том числе родственники Суламбека Осканова, общественные деятели и артисты.

Министерством культуры Ингушетии подготовлен документальный фильм о жизни и подвиге первого Героя России. В общеобразовательной школе села Хворостянка, где погиб Суламбек Осканов, будет установлена мемориальная плита, также реконструирован памятник летчику-снайперу.

Юнус-Бек Евкуров дал ряд поручение руководству министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации совместно с Минкультуры проработать вопрос организации показа документального фильма о подвиге Суламбека Осканова в кинотеатрах и домах культуры Липецкой области. Руководитель региона также дал указание подготовить церемонию гашения почтовой марки, посвященной первому Герою России, сообщает пресс-служба Главы Ингушетии.

Осканов Суламбек Сусаркулович — начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава Военно-воздушных сил, генерал-майор авиации. Первый Герой Российской Федерации. Последний его полет проходил 7 февраля 1992 года в сложных условиях. У МиГ-29 произошел отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях отсутствия визуальной видимости летчик потерял пространственную ориентировку. Выйдя из облаков, он увидел перед собой огни населенного пункта. Ценой огромных усилий летчику удалось предотвратить падение потерявшего управление истребителя на крупное село Хворостянку в Добринском районе Липецкой области, но сам катапультироваться Суламбек Осканов уже не успел, сообщает интернет-газета "Ингушетия".
Теги новости: Осканов
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Добринском районе побывали земляки летчика - Героя России Суламбека Осканова
В Добринском районе побывали земляки летчика - Героя России Суламбека Осканова
27.12.2012 10:29:01
9
3071
У памятного знака в честь Героя России Суламбека Осканова пройдет траурный митинг
У памятного знака в честь Героя России Суламбека Осканова пройдет траурный митинг
06.02.2013 09:43:28
4
2130
В Москве почтили память начальника Липецкого авиацентра Суламбека Осканова
В Москве почтили память начальника Липецкого авиацентра Суламбека Осканова
06.12.2013 22:45:58
10
3195
В Липецкой области отметят 22-летие гибели и подвига Героя России Суламбека Осканова
В Липецкой области отметят 22-летие гибели и подвига Героя России Суламбека Осканова
06.02.2014 11:29:20
11
2607
В Магасе установят памятник начальнику Липецкого авиацентра
В Магасе установят памятник начальнику Липецкого авиацентра
03.12.2016 10:57:10
12
2195
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро