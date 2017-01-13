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НовостиВ России

Москвич в "Шереметьево" получил на парковке счет на 3 млн рублей

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13 января 2017 г., 17:11
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В аэропорту Шереметьево объяснили огромный счет за парковку

Курьезный случай произошел c жителем Москвы Андреем Виллевальдтом: водитель, пропарковавший свой автомобиль около терминала Шереметьево на 45 минут, получил на оплату счет с семизначной суммой - 3 379 800 рублей.

В пресс-службе аэропорта РИА Новости объяснили, что это произошло из-за сбоя считывающего устройства. Начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис пояснил, что паркомат дал сбой из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, осадков, влажности и перепада температур.

"При длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур) считывающее устройство дало сбой. В кратчайшие сроки неисправность была устранена", — подчеркнул Генис и сообщил, что по факту клиент оплатил парковку в размере 200 рублей.

В "Шереметьево" также отметили, что в 2017 году для профилактики подобных событий все оборудование будет заменено на более современное и надежное. Это позволит снизить время оплаты, открытия шлагбаумов и выезда автомобилей.
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