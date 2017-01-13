Искать:
13
Пятница, 13 января 2017 г.19:13
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Непогода едва не оставила селян без продуктов

Рекомендую
0
13 января 2017 г., 17:58
7
415
Изменить шрифт
Непогода едва не оставила селян без продуктов

Автолавки приехали с опозданием.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ежедневно осуществляется доставка хлеба и продовольственных товаров сельским жителям по 41 маршруту развозной торговли.

Но, к сожалению, в условиях сильного снегопада по бездорожью даже на специализированном автотранспорте повышенной проходимости, приобретенном в ходе реализации мероприятий государственных программ Липецкой области, не всегда получается проехать в самые отдаленные населенные пункты. Поэтому, помимо выездов в районы области, в ежедневном режиме, общаясь с жителями отдаленных сел по телефону, специалисты узнают получили жители  товары первой необходимости в назначенный день.

Так, сегодня в беседе с жителями сел п.Липовчик Воловский район, д.Березовка Грязински район, с. Теплое Данковский район, д.Кожуховка Елецкий район, д.Синявка Задонский район, д.Гудбок Добровский район, д.Плоская Вершина Добринский район, д.Ермолово Долгоруковский район, д.Квитки Измалковский район, д. Машенино Краснинский район, п. Розы Люксенбург Липецкий район, д. Котовка Лев Толстовский район, д. Калиновка Лебедянский район, д. Глебовка Становлянский район, д.Олымовка Тербунский, д. Курино Хлевенский район, д.Березняговка Усманский район, д.Урусово Чаплыгинский район выяснилось, что хоть и непогода внесла существенные корректировки в развозную торговлю, автолавки выехали на маршруты с опозданием, жители всех муниципальных образований получили товары первой необходимости в назначенный день, жалоб и нареканий на организацию развозной торговли не послупало.
Теги новости: автолавка, торговля, погода
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

От селян ждут жалоб на развозную торговлю
От селян ждут жалоб на развозную торговлю
16.12.2016 15:50:53
2
723
Торгаши-нелегалы вновь вытерли ноги о липецких чиновников
Торгаши-нелегалы вновь вытерли ноги о липецких чиновников
12.12.2016 10:13:30
13
2496
В Липецкой области нелегально торговали грибами
В Липецкой области нелегально торговали грибами
12.12.2016 23:01:33
23
2282
Бизнесу Липецка рекомендовали праздновать Новый год
Бизнесу Липецка рекомендовали праздновать Новый год
16.12.2016 11:25:32
2
2517
Даже в холод в Липецке ловят нелегальных торговцев
Даже в холод в Липецке ловят нелегальных торговцев
16.12.2016 17:06:06
19
1606
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Кира
13 января 2017 г., 19:02
Здpавствуйте !

cкажuтe пожaлуйстa, еслu я Вaм cкажу что я заpабaтывaю
по 10.000 рублeй в дeнь ничегo не дeлая Вы мнe пoверитe?

Дyмaю kак u вce скажuте нет тakoгo нe бывaет, это pазвoд!

Вcе таk гoвоpят пока caми нe увuдят своими глaзами!

==================================================
Вoт смотрuте cамu моe видeo: http://www.denushkabalabushla.xyz/nmhVQy7l1va
==================================================

cчacтья, уcпeхoв Вaм u Вашuм Близкuм!!!
Пётр Иванович Шниперсон
13 января 2017 г., 18:56
Елена,
Просто в этих деревнях нет коттеджей господ из администрации.
Анна
13 января 2017 г., 18:56
Здpавствyйтe !

сkажите пожалyйcтa, ecлu я Вам сkажy что я заpабатывaю
пo 10.000 pублeй в день нuчего нe делaя Вы мнe пoвepuте?

Дyмaю каk и вce сkaжuте нет таkогo не бывает, этo paзвoд!

Вce так говоpят пока сaмu нe увидят своимu глазaми!

==================================================
Вoт смотpuтe сaмu мoе видeо: http://www.denushkabalabushla.xyz/W7fofsDAzRr
==================================================

cчaстья, ycпехoв Вaм и Вaшим Блuзkим!!!
Все комментарии (7)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро