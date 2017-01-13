Непогода едва не оставила селян без продуктов

Автолавки приехали с опозданием.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ежедневно осуществляется доставка хлеба и продовольственных товаров сельским жителям по 41 маршруту развозной торговли.Но, к сожалению, в условиях сильного снегопада по бездорожью даже на специализированном автотранспорте повышенной проходимости, приобретенном в ходе реализации мероприятий государственных программ Липецкой области, не всегда получается проехать в самые отдаленные населенные пункты. Поэтому, помимо выездов в районы области, в ежедневном режиме, общаясь с жителями отдаленных сел по телефону, специалисты узнают получили жители товары первой необходимости в назначенный день.Так, сегодня в беседе с жителями сел п.Липовчик Воловский район, д.Березовка Грязински район, с. Теплое Данковский район, д.Кожуховка Елецкий район, д.Синявка Задонский район, д.Гудбок Добровский район, д.Плоская Вершина Добринский район, д.Ермолово Долгоруковский район, д.Квитки Измалковский район, д. Машенино Краснинский район, п. Розы Люксенбург Липецкий район, д. Котовка Лев Толстовский район, д. Калиновка Лебедянский район, д. Глебовка Становлянский район, д.Олымовка Тербунский, д. Курино Хлевенский район, д.Березняговка Усманский район, д.Урусово Чаплыгинский район выяснилось, что хоть и непогода внесла существенные корректировки в развозную торговлю, автолавки выехали на маршруты с опозданием, жители всех муниципальных образований получили товары первой необходимости в назначенный день, жалоб и нареканий на организацию развозной торговли не послупало.