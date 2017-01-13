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НовостиОбщество

Хор Валаамского монастыря даст 7 концертов в Липецкой области

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0
13 января 2017 г., 17:26
26
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С 17 по 23 января хор будет гостить в нашем регионе.

С 17 по 23 января Липецкую область посетит хор Валаамского монастыря. Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, путешествуя по России, Хор Вааламского монастыря знакомит публику с богатейшим культурным, историческим наследием нашего народа - образцами древнерусского певческого искусства, военно-патриотическими произведениями, авторскими сочинениями.

17 января хор побывает в Чаплыгине, 18го - в Лебедяни, 19 - в Ельце, 20 - в Плавице, 21 - в Усмани, 22 - в Липецке, 23 - в Грязях. В Липецке концерт пройдет в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Поанируется, что в нем примут участие руководители региона.
Теги новости: Хор, концерт, монастырь
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