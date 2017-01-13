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НовостиОбщество

Прожиточный мини минимум в Липецкой области составил 8313 рублей

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13 января 2017 г., 17:28
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Прожиточный мини минимум в Липецкой области составил 8313 рублей

Прожиточный минимум в целом по Липецкой области в расчете на душу населения за четвертый квартал 2016 года составил 8313 рублей.

По представлению областного управления труда и занятости постановление об этом подписал глава администрации области Олег Королев. Величина прожиточного минимума определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области, она является основой для расчета различных субсидий.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 8950 рублей, для пенсионеров этот показатель определен в 6981 рубль, для детей - в 8367 рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Теги новости: прожиточный минимум
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