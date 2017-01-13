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НовостиВ России

Экс-солистка группы «Лицей» погибла от падения полки в ванной

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13 января 2017 г., 17:04
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Экс-солистка группы «Лицей» погибла от падения полки в ванной
Фото: prrdeti.ru

33-летняя Жанна Роштакова скончалась у себя дома во Владивостоке

Во Владивостоке при загадочных обстоятельствах умерла 33-летняя певица Жанна Роштакова. Девушка, некоторое время бывшая солисткой популярной в 90-е годы группы «Лицей», погибла в результате несчастного случая: на нее упала полка в ванной, - сообщает Газета.ru.

В момент трагедии экс-солистка "Лицея" была дома одна. Ее тело обнаружили через сутки.По факту смерти певицы правоохранительные органы проводят проверку.

О смерти Жанны Роштаковой сообщил друг артистки, певец Прохор Шаляпин в своем инстаграме. "В понедельник мне позвонила друг моей юности Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, мы всегда были "на одной волне". Через несколько часов после нашего разговора Жанны не стало. Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды", - написал певец.

Позднее в интервью певец рассказал о предполагаемых причинах смерти певицы: «Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь.».

Между тем поклонники, друзья и коллеги певицы пребывают в шоке.
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