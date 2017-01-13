Искать:
13
Пятница, 13 января 2017 г.17:42
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

В Липецке украли Деда Мороза

Рекомендую
0
13 января 2017 г., 16:22
3
561
Изменить шрифт
В Липецке украли Деда Мороза
Фото: 48.мвд.рф

12 января в УМВД России по Липецку обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что из клиентской комнаты автомойки, расположенной в Левобережном округе похищена декоративная фигура «Деда Мороза», стоимостью 10 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался 32-летний липчанин, который находясь в комнате ожидания на автомойке, обратил внимания на фигуру Деда Мороза и воспользовавшись отсутствием других лиц похитил ее.

За совершение кражи подозреваемый будет привлечен к уголовной ответственности. Расследование проводит УМВД России по Липецку, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Теги новости: кража, Дед Мороз
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Кражу в магазине Липецка заметили только после ревизии
Кражу в магазине Липецка заметили только после ревизии
09.01.2017 14:24:14
7
3076
Ельчанка обокрала приятеля из «Друг вокруг»
Ельчанка обокрала приятеля из «Друг вокруг»
10.01.2017 09:01:49
13
3286
Бомж заночевал в торговом центре и взломал терминал моментальных платежей
Бомж заночевал в торговом центре и взломал терминал моментальных платежей
10.01.2017 10:18:24
8
3373
Липчанке стало стыдно за кражу трех пуховиков
Липчанке стало стыдно за кражу трех пуховиков
11.01.2017 17:07:28
9
3243
Юная липчанка украла вещи из модного бутика
Юная липчанка украла вещи из модного бутика
11.01.2017 20:47:45
10
4963
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Ваше имя
13 января 2017 г., 17:10
Ваш комментарий
Mersedes
13 января 2017 г., 16:54
Предприниматель-жлоб!Сам обирает людей,навязывая свои смешливые услуги, ни какой скидки праздничной не сделал. Ребята, сделайте ему больно!
Милена
13 января 2017 г., 16:51
Здрaвcтвyйте !

сkажuтe пoжaлyйстa, еcли я Вам сkaжу чтo я зapабaтываю
по 10.000 рублей в день ничегo нe делая Вы мнe повepитe?

Дyмаю каk и все скaжuтe нeт такогo нe бываeт, этo paзвoд!

Все так говоpят пoкa cамu не yвидят свouмu глaзaми!

==================================================
Вoт cмoтpитe сами мoe вuдeо: http://www.denushkabalabushla.xyz/xq6V1GuQ3h
==================================================

счаcтья, успeхoв Вaм и Вaшuм Блuзkuм!!!
Все комментарии (3)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро