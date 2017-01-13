В Липецке украли Деда Мороза

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12 января в УМВД России по Липецку обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что из клиентской комнаты автомойки, расположенной в Левобережном округе похищена декоративная фигура «Деда Мороза», стоимостью 10 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался 32-летний липчанин, который находясь в комнате ожидания на автомойке, обратил внимания на фигуру Деда Мороза и воспользовавшись отсутствием других лиц похитил ее.

За совершение кражи подозреваемый будет привлечен к уголовной ответственности. Расследование проводит УМВД России по Липецку, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.