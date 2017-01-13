Искать:
13
Пятница, 13 января 2017 г.16:11
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Ряды добровольных борцов со снегом расширяются

Рекомендую
0
13 января 2017 г., 15:49
81
Изменить шрифт
Ряды добровольных борцов со снегом расширяются

К волонтерской акции присоединились жители поселка Лев Толстой

В течение недели на территории Лев-Толстовского  района волонтеры, активисты добровольческих отрядов, созданных на базе районного Дома творчества и школы имени Л.Н. Толстого, работники центра социальной защиты населения, депутаты Молодежного парламента оказывали помощь участникам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям в расчистке снега придомовых территорий, сообщает администрация Лев-Толстовского муниципального района.

Напомним, в Липецкой области с начала января действует молодежная акция помощи пенсионерам, ветеранам и инвалидам в расчистке их дворов от снега. Акцию организовал Центр развития добровольчества, и к ней присоединились школьники и студенты многих липецких районов. 

Теги новости: снег, добровольцы,
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Липецкие магазины завалило снегом
Липецкие магазины завалило снегом
09.01.2017 19:44:28
17
4175
В Липецке за одну ночь выпало 70 см снега
В Липецке за одну ночь выпало 70 см снега
10.01.2017 09:15:45
25
1818
«Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»
«Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»
10.01.2017 10:28:56
19
2170
Липецкие магазины очистили территорию от снега. Но не все (ФОТО)
Липецкие магазины очистили территорию от снега. Но не все (ФОТО)
10.01.2017 17:53:52
14
2717
Липецкие магазины вновь игнорируют требования о расчистке снега
Липецкие магазины вновь игнорируют требования о расчистке снега
12.01.2017 15:33:10
13
1428
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро