Ряды добровольных борцов со снегом расширяются

К волонтерской акции присоединились жители поселка Лев Толстой

В течение недели на территории Лев-Толстовского района волонтеры, активисты добровольческих отрядов, созданных на базе районного Дома творчества и школы имени Л.Н. Толстого, работники центра социальной защиты населения, депутаты Молодежного парламента оказывали помощь участникам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям в расчистке снега придомовых территорий, сообщает администрация Лев-Толстовского муниципального района.

Напомним, в Липецкой области с начала января действует молодежная акция помощи пенсионерам, ветеранам и инвалидам в расчистке их дворов от снега. Акцию организовал Центр развития добровольчества, и к ней присоединились школьники и студенты многих липецких районов.

