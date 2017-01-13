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НовостиОбщество

На центральной спасательной станции Липецка из воды достали человека

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13 января 2017 г., 15:40
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На центральной спасательной станции Липецка из воды достали человека

Спасатели тренируются перед крещенским купаниями: у прорубей ждут около шести тысяч человек.

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В преддверии крещенских купаний сотрудники МЧС провели тактико-специальные учения на базе центральной спасительной станции в Липецке.

В ходе учений отрабатывалось спасение купальщика потервшего сознание в проруби – его роль исполнял один из спасателей облаченный в водолазный костюм. Коллеги достали его из воды с помощью специальных средств в течение одной минуты, затем спасенного передали медикам, которые укутали его  в сухое одеяло, напоили чаем, погрузили на салазки и отправили на берег для оказания дальнейшей врачебной помощи.

Как рассказал заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Липецкой области Валерий Неклюдов, за последние десять лет в регионе во время крещенский купаний в оборудованных местах не было ни одного трагического случая. В то же время, спасателям напомнили, что нельзя допускать массового выхода людей на лед, коллективного захода в воду, а купальщикам в нетрезвом состоянии необходимо уделять особое внимание.

- Всего на территории Липецкой области в этом году будет оборудовано 32 купели, - отметил Валерий Неклюдов. – За порядком у них будет следить группировка в составе сотрудников ГИМС МЧС России, пожарно-спасательных гарнизонов, поисково-спасательного отряда на водных объектах, полиции, врачей  и общественности. Безопасность купаний  обеспечат 345 человек при помощи 108 единиц техники. Ожидается, что в крещенские купели окунется около шести тысяч жителей области.
Теги новости: Крещение, спасатели
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