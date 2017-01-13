Испанцев познакомят с туристическими достопримечательностями Липецка

В Мадриде откроется офис по туризму Visit Russia

В испанской столице 19 января пройдет испанско-российский форум по туризму, организованный Государственным секретариатом по туризму Испании и Министерством культуры РФ.В рамках форума пройдут презентации туристического сектора российских регионов — Липецка, Хакасии, Тулы, Вологды, Новгородской области, Суздаля, сообщает РИА Новости.На следующий день, 20 января, в российском посольстве состоится церемония официального открытия первого офиса Visit Russia в Испании, который будет работать в Мадриде. Не исключено, что подобный офис откроется в дальнейшем и в Барселоне.