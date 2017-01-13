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НовостиОбщество

Испанцев познакомят с туристическими достопримечательностями Липецка

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13 января 2017 г., 15:31
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Испанцев познакомят с туристическими достопримечательностями Липецка

В Мадриде откроется офис по туризму Visit Russia

В испанской столице 19 января пройдет испанско-российский форум по туризму, организованный Государственным секретариатом по туризму Испании и Министерством культуры РФ.

В рамках форума пройдут презентации туристического сектора  российских регионов — Липецка, Хакасии, Тулы, Вологды, Новгородской области, Суздаля, сообщает РИА Новости.

На следующий день, 20 января, в российском посольстве состоится церемония официального открытия первого офиса Visit Russia в Испании, который будет работать в Мадриде. Не исключено, что подобный офис откроется в дальнейшем и в Барселоне.
Теги новости: туризм
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злой обыватель
13 января 2017 г., 15:55
Метро нужно срочно строить. Хоть один пролёт станция Соборная - станция Театральная.
вот и все
13 января 2017 г., 15:46
памятник Тому Сойеру все знают монумент бомбистам террористам тоже долина бедных недалеко от этих достопримечательностей Называется Пятначатиминутка ненависти это конец улГорького и Липовская с другой стооны
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