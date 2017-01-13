В Липецке появится романтический маршрут

Маршрут готовят ко Дню всех влюбленных.

Липецкий областной центр событийного туризма Ко Дню всех влюбленных готовит специальный маршрут для липчан и гостей города. Причем в его разработке могут принять участие сами липчане.- У нас уже есть несколько интересных идей и тузов в рукаве, а продвинутые и любознательные подписчики наверняка знают десятки романтических локаций, - обратился центр событийного туризма к липчанам на своей странице в соцсетях. - Поделитесь коротким рассказом о романтических местах Липецка и Липецкой области; там, где вы встретили свою половинку, любите вместе проводить время. Или именно здесь произошло знаменательное событие в красивой истории любви.