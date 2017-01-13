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НовостиОбщество

В Липецке появится романтический маршрут

Рекомендую
0
13 января 2017 г., 15:12
4
436
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В Липецке появится романтический маршрут

Маршрут готовят ко Дню всех влюбленных.

Липецкий областной центр событийного туризма Ко Дню всех влюбленных готовит специальный маршрут для липчан и гостей города. Причем в его разработке могут принять участие сами липчане.

- У нас уже есть несколько интересных идей и тузов в рукаве, а продвинутые и любознательные подписчики наверняка знают десятки романтических локаций, - обратился центр событийного туризма к липчанам на своей странице в соцсетях. - Поделитесь коротким рассказом о романтических местах Липецка и Липецкой области; там, где вы встретили свою половинку, любите вместе проводить время. Или именно здесь произошло знаменательное событие в красивой истории любви.
Теги новости: День влюбленных, туризм, маршрут
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Ваши комментарии
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....
13 января 2017 г., 16:09
А в "слоновник"будут заезжать?
федор
13 января 2017 г., 16:03
нет такого праздника у русских! Есть у голубья.
правда
13 января 2017 г., 15:48
джони, Вы правы на 1000%
Все комментарии (4)
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