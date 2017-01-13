Липецкие учителя отметили Старый Новый год у дона Карлоса и донны Карлиты

Фото http://doal.ru

Созданию праздничного настроения способствовало ограбление.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в Центре развития творчества «Левобережный» состоялся новогодний праздник для молодых педагогов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования «New Year Party». Ведущими программы стали члены Совета Ассоциации молодых учителей города Липецка, а участниками - более 60 педагогов из 35 муниципальных образовательных учреждений.Все гости праздника были приглашены на вечеринку в честь старого Нового года в дом дона Карлоса и донны Карлиты. Молодые педагоги получили возможность поучаствовать в творческих и интеллектуальных конкурсах. Определить по фотороботу двух известных людей и местонахождение самых больших ёлок города по фотографии, без слов объяснить имена самых известных литературных преступников, а также на скорость принести из зала определенную вещь, «ограбив» одного из участников команды или зрителей в зале, - все это способствовало созданию праздничного настроения и позволило учителям проявить свои таланты.Поздравили молодых педагогов Daddy Moroz и его внучка Snigga. Они наградили самых активных участников витаминными и сладкими подарками.