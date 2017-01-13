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НовостиОбщество

О Петре Семенове-Тян-Шанском рассказали липецкой молодежи накануне его 190-летия

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13 января 2017 г., 14:49
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О Петре Семенове-Тян-Шанском рассказали липецкой молодежи накануне его 190-летия
Фото: vdvgazeta.ru

14 января исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося ученого-энциклопедиста, знаменитого географа-путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского.

Накануне памятной даты в Липецкой областной юношеской библиотеке прошел познавательный час «Да послужит он яркой путеводной звездой потомкам», посвященный великому земляку, уроженцу  села Урусово нынешнего Чаплыгинского района Липецкой области.

"Ребята познакомились с основными вехами жизненного пути ученого, совершили небольшую виртуальную экскурсию по усадебному комплексу Урусово. Мало кому известно, что всемирной славе ученого предшествовала  драматичная личная жизнь.

Имя Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского стоит в ряду самых выдающихся имен России, много и плодотворно потру­дившихся для блага Родины. Ученый-энцик­лопедист, общественный деятель, путешес­твенник, публицист – не перечесть всех гра­ней его удивительного таланта. Большую часть своей жизни отдал геогра­фической науке. Последние 40 лет жизни он был вице-предсе­дателем Русского географического общества.

Поражает широта и разносторонность научных интересов Семенова-Тян-Шанского. Он был первооткрывателем северных территорий Тянь-Шаня, первым русским исследователем озера Иссык-Куль. Крупнейшие научные открытия, увенчавшие путешествия П. П. Семёнова в Тянь-шань,  дали ему полное право на наименование его со всем нисходящим потомством «Семёновым-Тян-Шанским», что было установлено законом в 1906 г. в ознаменование 50-летия со времени путешествия в Тянь-шань. Под его руководством была создана географическая служба. Петр Пет­рович был автором пяти томов «Географо-статистического сло­варя Российской империи». Он входил в комиссию по организации переписи населения (работа была завершена в 1887 году) и руководил обработкой всей информации.

Семенов-Тян-Шанский неплохо рисовал, любил изобразительное искусство и был страстным коллекционером. В своих путешествиях по Европе он приобретал картины голландских художников, которые потом подарил Эрмитажу. Они легли в основу коллекции «Малые голланд­цы».

Еще он увлекался графикой, которая во вто­рой половине XIX века не была популярна. Это позволило ему собрать почти четыре тысячи ли­стов графики, ныне составляющих мировое наследие (тоже пе­реданы в Эрмитаж)", - сообщили в библиотеке.

Вдали от больших городов и шумных трасс родился  Семенов-Тян-Шанский, но его ждали славная судьба и великое поприще.

Теги новости: библиотека
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