О Петре Семенове-Тян-Шанском рассказали липецкой молодежи накануне его 190-летия

14 января исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося ученого-энциклопедиста, знаменитого географа-путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского.
Накануне памятной даты в Липецкой областной юношеской библиотеке прошел познавательный час «Да послужит он яркой путеводной звездой потомкам», посвященный великому земляку, уроженцу села Урусово нынешнего Чаплыгинского района Липецкой области.
"Ребята познакомились с основными вехами жизненного пути ученого, совершили небольшую виртуальную экскурсию по усадебному комплексу Урусово. Мало кому известно, что всемирной славе ученого предшествовала драматичная личная жизнь.
Имя Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского стоит в ряду самых выдающихся имен России, много и плодотворно потрудившихся для блага Родины. Ученый-энциклопедист, общественный деятель, путешественник, публицист – не перечесть всех граней его удивительного таланта. Большую часть своей жизни отдал географической науке. Последние 40 лет жизни он был вице-председателем Русского географического общества.
Поражает широта и разносторонность научных интересов Семенова-Тян-Шанского. Он был первооткрывателем северных территорий Тянь-Шаня, первым русским исследователем озера Иссык-Куль. Крупнейшие научные открытия, увенчавшие путешествия П. П. Семёнова в Тянь-шань, дали ему полное право на наименование его со всем нисходящим потомством «Семёновым-Тян-Шанским», что было установлено законом в 1906 г. в ознаменование 50-летия со времени путешествия в Тянь-шань. Под его руководством была создана географическая служба. Петр Петрович был автором пяти томов «Географо-статистического словаря Российской империи». Он входил в комиссию по организации переписи населения (работа была завершена в 1887 году) и руководил обработкой всей информации.
Семенов-Тян-Шанский неплохо рисовал, любил изобразительное искусство и был страстным коллекционером. В своих путешествиях по Европе он приобретал картины голландских художников, которые потом подарил Эрмитажу. Они легли в основу коллекции «Малые голландцы».
Еще он увлекался графикой, которая во второй половине XIX века не была популярна. Это позволило ему собрать почти четыре тысячи листов графики, ныне составляющих мировое наследие (тоже переданы в Эрмитаж)", - сообщили в библиотеке.
Вдали от больших городов и шумных трасс родился Семенов-Тян-Шанский, но его ждали славная судьба и великое поприще.