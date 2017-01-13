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НовостиОбщество

Почти 11,5 тысяч россиян выступили за появление в Москве переулка Пешкова

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13 января 2017 г., 13:30
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Почти 11,5 тысяч россиян выступили за появление в Москве переулка Пешкова

Голосование завершается совсем скоро - 1 февраля.

На портале "Российская общественная инициатива" 1 февраля завершается сбор подписей за переименование 7-го Ростовского переулка города Москвы в переулок летчика Пешкова.

За эту инициативу выступили почти 11463 человек, 330 человек высказались против. Но собранных голосов "за" мало: для рассмотрения решения на региональном уровне осталось 88 537 голосов.

Напомним, «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» выступила с инициативой об увековечивании памяти военного летчика Героя Российской Федерации О.А.Пешкова и предложением о переименовании 7-го Ростовского переулка города Москвы, на котором находится Посольство Турецкой Республики, в переулок летчика Пешкова с последующей установкой там мемориальной доски, бюста или памятника.

Как пишут авторы инициативы, с 30 сентября 2015 года Российская Федерация по запросу сирийского президента Башара Асада проводит антитеррористическую операцию.

24 ноября 2015 года командир экипажа фронтового бомбардировщика «СУ-24 М» - Пешков Олег Анатольевич совершал боевой вылет в Сирии. Однако, в районе сирийско-турецкой границы был сбит ракетой «воздух-воздух» с истребителя «F-16 С» ВВС Турции. Экипаж бомбардировщика катапультировался, командир экипажа - Пешков О.А. погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли сирийскими повстанцами.

Указом Президента РФ за героизм, мужество и отвагу проявленные при исполнении воинского долга подполковнику Олегу Анатольевичу Пешкову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Теги новости: Олег Пешков, Турция, Сирия
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13 января 2017 г., 14:26
почему только переулок ? Это унижение героя.
Надо Кутузовский проспект переименовать и Москву в город Пешков
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