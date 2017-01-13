Школьный отряд "Данко" с лопатами идет на помощь пенсионерам

Фото: mayak-terbuny.ucoz.org

Добровольческая акция ширится.

"Активисты школьного добровольческого отряда «Данко» вызвались помочь пенсионерам с расчисткой снега. Жителей частных домов с приходом снежной зимы ждет немало работы: расчистка дорожек, уборка снега на приусадебных участках. Особенно тяжело в эту пору приходится пожилым людям, у которых нет рядом молодых помощников или родные живут далеко. В Тербунах силами добровольцев, под руководством старшей вожатой Татьяны Болговой была расчищена территория памятника военным медикам, оказана адресная помощь по расчистке придомовой территории от снега ветерану педагогического труда О.Г. Плуталовой.Работа волонтеров по оказанию адресной помощи пожилым людям будет продолжена", сообщает тербунская газета "Маяк".Напомним, в Липецкой области с начала января действует молодежная акция помощи пенсионерам, ветеранам и инвалидам в расчистке их дворов от снега. Акцию организовал Центр развития добровольчества, и к ней присоединились школьники и студенты многих липецких районов.