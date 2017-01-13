Пьяного водителя остановила только стрельба

Водитель «Ауди» пытался скрыться от наряда ДПС.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, накануне автоинспекторы были вынуждены открыть стрельбу по автомобилю нарушителя правил дорожного движения.Экипаж ДПС нес службу в селе Ленино, когда попытался остановить автомобиль «Ауди», водитель которого вел себя на дороге неадекватно –беспричинно выезжал на встречную полосу, создавая помехи двигавшемуся там транспорту, заезжал на обочину, создавая опасность наезда на пешеходов.Водитель, проигнорировав автоинспекторов, поехал дальше. Началось преследование. Водитель иномарки не отреагировал на многократные требования автоинспекторов остановиться, озвученные через громкоговоритель и продолжил движение в сторону села Хлевное. Тогда полицейские решили применить табельное оружие. Сначала – предупредительный в воздух, затем – по колесам машины. Только так удалось задержать нарушителя, который к тому же имел явные признаки алкогольного опьянения. Им оказался 37-летний житель Хлевенского района.Мужчину доставили в полицию. В отношении него составили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.12.8 КоАП РФ – управление транспортом в состоянии опьянения, ч.2 ст.12.25 КоАП РФ – невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспорта и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ – неповиновение законному требованию сотрудника полиции.