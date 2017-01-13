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НовостиОбщество

Липецк украсят фигурной обрезкой деревьев

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0
13 января 2017 г., 12:08
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Липецк украсят фигурной обрезкой деревьев

Такое задание дал мэр МУП «Зеленхоз» и департаменту архитектуры.

Мэр Липецка Сергей Иванов дал задание МУП «Зеленхоз» и департаменту архитектуры разработать проект ландшафтного дизайна города. Об это глава города рассказал сегодня на брифинге в администрации.

По его словам, особое внимание будет уделено фигурной обрезке деревьев, высадке кустарников. У «зеленхоза» и управления архитектуры уже есть приблизительные наметки будущего облика города.

Например, в планах властей убрать с улицы Космонавтов вязы и высадить вместо них липы, которые больше подходят для обрезки. При этом деревья будут располагаться дальше от дороги.

- Окончательный вариант мы вынесем на обсуждение горожан, в том числе через публичные слушания, - заявил Сергей Иванов.
Теги новости: благоустройство
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БАТЬКА МАХНО
13 января 2017 г., 13:05
лучше бы дороги чистили хорошо и не надо фигурно просто хо ро шо
Галина
13 января 2017 г., 12:43
Около пяти лет "бьюсь" головой об дерево. Имеется распоряжение о сносе липы во дворе дома № 24 по ул. Интернациональной в городе Липецке и кронировании другого дерева. Однако это распоряжение по сей день не выполнено. Липа находится на расстоянии 2,5 метра от фундамента дома практически на канализационном люке, а второе дерево - ствол пустотный, "лежит" на проводах.
СВ
13 января 2017 г., 12:29
Уберите тополя с уиц Липецка
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