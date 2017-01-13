Липецк украсят фигурной обрезкой деревьев

Такое задание дал мэр МУП «Зеленхоз» и департаменту архитектуры.

Мэр Липецка Сергей Иванов дал задание МУП «Зеленхоз» и департаменту архитектуры разработать проект ландшафтного дизайна города. Об это глава города рассказал сегодня на брифинге в администрации.По его словам, особое внимание будет уделено фигурной обрезке деревьев, высадке кустарников. У «зеленхоза» и управления архитектуры уже есть приблизительные наметки будущего облика города.Например, в планах властей убрать с улицы Космонавтов вязы и высадить вместо них липы, которые больше подходят для обрезки. При этом деревья будут располагаться дальше от дороги.- Окончательный вариант мы вынесем на обсуждение горожан, в том числе через публичные слушания, - заявил Сергей Иванов.