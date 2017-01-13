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НовостиОбщество

В преддверии паводка в Липецке расчистят ручей и реку

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13 января 2017 г., 12:04
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В преддверии паводка в Липецке расчистят ручей и реку

В Липецке заблаговременно начинают готовиться к паводку, сообщил на брифинги в администрации города мэр Сергей Иванов.

В первую очередь в планах властей расчистить ручей Студеный в районе Ниженки и реку Липовку от центра города в сторону ее впадения в реку Воронеж. Эти превентивные меры связаны с обилием выпавшего снега. В то же время мэр просит липчан не паниковать заранее.

- Уровень паводка зависит от весенней погоды, если температура будет плюсовой днем, а минусовой ночью, то обильного таяния не будет, - отметил Сергей Иванов. – К том же земля сильно не промерзла, поэтому часть воды уйдет в почву.
Теги новости: паводок
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БАТЬКА МАХНО
13 января 2017 г., 13:03
и что изменится? ответ прост да ни буя ,а в департамете создаётся видимость работы
ПИПЕЦК
13 января 2017 г., 12:15
Если двор утопает в снегу – сообщить можно на электронную почту департамента ЖКХ depgkh@depgkh.lipetsk.ru или по телефону 22-95-45.
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