В преддверии паводка в Липецке расчистят ручей и реку

В Липецке заблаговременно начинают готовиться к паводку, сообщил на брифинги в администрации города мэр Сергей Иванов.В первую очередь в планах властей расчистить ручей Студеный в районе Ниженки и реку Липовку от центра города в сторону ее впадения в реку Воронеж. Эти превентивные меры связаны с обилием выпавшего снега. В то же время мэр просит липчан не паниковать заранее.- Уровень паводка зависит от весенней погоды, если температура будет плюсовой днем, а минусовой ночью, то обильного таяния не будет, - отметил Сергей Иванов. – К том же земля сильно не промерзла, поэтому часть воды уйдет в почву.