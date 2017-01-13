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НовостиОбщество

За год в Липецкой области от отравления алкоголем и его суррогатами умерли 182 человека

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13 января 2017 г., 11:58
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За год в Липецкой области от отравления алкоголем и его суррогатами умерли 182 человека

Для предотвращения отравлений липчан алкогольными суррогатами полицейские проводят мероприятия по выявле­нию и пресечению административных правонарушений, связанных с реализа­цией не­качественного спиртного.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, за 2016 год пресечено 2208 правонарушений, связанных с незаконной реализацией алко­гольной продукции.

Из незаконного оборота изъято 12 тонн алкогольной продук­ции на сумму 2 млн. 970 тыс. рублей. По решению суда уничтожено более 5 тонн спиртного на сумму свыше 816 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия позволили в 2016 году сни­зить на 18,4% (с 223 до 182) количество умерших в результате злоупотребления алко­голем и его суррогатами и на 13,2% (с 727 до 631) – погибших от насиль­ствен­ных причин в  состоянии алкогольного опьянения.

За 2016 год полицейскими выявлено более 250 фактов торговли алкоголем без лицензий и товарно-сопроводительных документов в гаражных кооперативах и нестационарных коммерческих киосках.
Теги новости: алкоголь, суррогат
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СВ
13 января 2017 г., 12:52
Молодцы,5 тонн алкоголя уничтожили а 7 тонн себе оставили.
баба Шура
13 января 2017 г., 12:11
Я самагон гоню
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