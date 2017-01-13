В Липецке предлагают объединить вокзалы

И сделать жизнь пассажиров проще.

Пользователь сервиса гражданских инициатив "Портал неравнодушных" Роман Виноградов вынес на суд интернет-активистов предложение об объединении вокзалов Липецка - автобусного и железнодорожного. - В большинстве городов ж/д и автовокзал располагаются в одном месте или рядом. Почему бы и в Липецке не сделать так же, тем более, что огромное здание ж/д вокзала и место вокруг него позволяют организовать платформы для посадки пассажиров в автобусы? В левом крыле ж/д вокзала могли бы быть кассы продажи билетов на автобусы вместо никому ненужной выставки, считает автор инициативы. Предложение об объединении вокзалов в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до конца января. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.