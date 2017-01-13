За год на рабочем месте погибли 14 человек

Кроме того, зарегистрировано еще 37 тяжелых несчастных случаев на производстве.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела надзора и контроля по охране труда производственных отраслей Госинспекции труда по Липецкой области Игорь Ходыкин, в прошлом году нашем регионе было зарегистрировано 14 смертельных и 37 тяжёлых несчастных случаев на производстве.По сравнению с 2015 годом, уровень производят венного травматизма снизился: годом раньше на работе погибли 17 человек, произошел 41 несчастный случай с тяжелыми последствиями для здоровья сотрудников.