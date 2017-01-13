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НовостиОбщество

Липчанка указала на ошибку в работе полиции

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13 января 2017 г., 11:22
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Липчанка указала на ошибку в работе полиции

Доказывать свою правоту горожанке пришлось в суде.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску предпринимательницы к региональному управлению МВД. Женщина решила оспорить наложенный на нее полицией штраф в 5 000 за торговлю пивом.

Как указано в решении суда, постановление о штрафе за нарушение правил торговли спиртным в отношении женщины было издано 13 сентября. Это наказание стало результатом проверки торговой точки в районе остановки общественного транспорта "Автобаза по улице Баумана". Тогда сотрудник отделения полиции установил, что на расстоянии менее 50 метров от павильона остановки ведется реализация пива. Что было расценено как нарушение закона. Итогом стал штраф в 5 000 рублей.

Хозяйка торговой точки с такими выводами не согласилась и обратилась в суд. Здесь она представила доказательства того, что ее организация не банальный ларек с алкоголем, а предприятие с услугами общественного питания. 

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу бизнес-леди. Постановление полиции признано незаконным и отменено.
Теги новости: Суд, штраф, протест
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