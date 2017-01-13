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НовостиОбщество

Пенсионеры Липецкой области получают единовременную выплату 5 тысяч рублей

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13 января 2017 г., 11:12
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Пенсионеры Липецкой области получают единовременную выплату 5 тысяч рублей

Отделение ПФР по Липецкой области перечислило доставочным организациям средства на единовременную денежную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР, выплаты производятся отделениями ФГУП «Почта России» и кредитными организациями, с которыми Пенсионным фондом заключены соответствующие договоры, их полный список можно найти на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Кроме того, единовременную выплату уже получили более 240 тыс. граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты на свои счета через кредитные учреждения (независимо от даты получения пенсии).

Доставка единовременной выплаты через отделения Почты России осуществляется с 12 числа этого года вместе с январской пенсией. Гражданам, уже получившим пенсию впервые дни новогодних праздников, 5 тысяч рублей доставят чуть позже согласно графику, утвержденному почтовыми отделениями, но не позднее 28 января 2017 года.

Если пенсионер не сможет получить 5 тысяч рублей в январе (например, гражданин отсутствовал дома), то он сможет получить их в следующем месяце вместе с пенсией. Обращаться в органы ПФР в этом случае не нужно.

«Зачисления данной выплаты на счета пенсионеров, получающих пенсии через кредитные учреждения, произведены 10 января», - отметила заместитель управляющего ОПФР по Липецкой области Татьяна Нацкина.

Единовременную выплату получат все категории пенсионеров, проживающих на территории Российской Федерации и являющиеся получателями пенсий на 31 декабря 2016 года, включая и работающих.
Теги новости: пенсии
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