Две липецкие команды выступают на фестивале КВН в Сочи

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Итоги первого тура станут известны 15 января.

Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, в Сочи стартовал 27-й Международный фестиваль команд Клуба весёлых и находчивых «КиВиН-2017»! В этом году на фестиваль приехало около 500 команд из России и стран ближнего зарубежья, среди которых действующий чемпион Липецкой региональной Университетской лиги МС КВН - "Громокошки", а также экс-чемпион лиги, бронзовый призер прошедшего сезона - "Да это мы!". Обе команды представляют Липецкий государственный технический университет.В ближайшие дни нашим кавээнщикам предстоит выступить в первом туре фестиваля. С большой вероятностью команда КВН "Да это мы!" выйдет на сцену затра рано утром, а "Громокошки" поздно вечером. Их номера в порядке выступлений 233 и 321 соответственно.Кроме того, стоит отметить, что в фестивале в этом году принимает участие еще одна команда, хорошо знакомая липецким поклонникам клуба веселых и находчивых. Это команда КВН «Город куража». Не смотря на то, что ребята являются студентами Воронежского государственного технического университета, на фестивале они наравне с липецкими командами представляют нашу региональную лигу, вице-чемпионами которой они стали в этом году. Выступать они будут под номером 240.Следить за развитием событий на фестивале можно в режиме реального времени на официальном сайте международного союза КВН.По окончании выступления участников первого тура редакторы выберут около 100 команд для участия во втором туре, где на их выступления будет уже смотреть сам президент Международного союза КВН Александр Масляков. Те же, кто не пройдёт во второй тур, могут рассчитывать на получение от редакторов «Повышенного рейтинга» и «Рейтинга». Первый позволяет команде принять участие в одной из Центральных лиг, а второй – в одной из Межрегиональных лиг Международного союза КВН.Итоги первого тура станут известны 15 января.