Население Липецкой области постарело за последние 10 лет

1156 тыс. человек составило население Липецкой области в 2016 году — с 2005 года оно уменьшилось на 38 тыс. человек, сообщает Росстат в исследовании «Регионы России. Социально-экономические показатели-2016». Самые большие потери отмечались в 2011 году — тогда жителей в регионе стало меньше на 0,5%.

За последние 10 лет в Липецкой области чуть выросла доля городского населения — с 63,1% до 64,2%. Стало больше липчан пенсионного возраста: если в 2005 году их было 23,5%, то к началу 2016 — уже 27,6% (в России 24,6%). На липчан моложе трудоспособного возраста в прошлом году пришлось 16,5% при общероссийском показателе 18%. Демографическая нагрузка на тысячу трудоспособных увеличилась с 633 до 787 человек.Липецкая область оказалась на 67 месте по числу новорожденных: на 1000 жителей — 11,6 малышей. Чуть больше малышей было лишь в 2012 году — 11,7 на 1 тыс. человек, меньше всего в 2005 (9,2). В среднем на 1 женщину в прошлом году в регионе приходилось 1,7 ребенка против 1,267 десятью годами ранее (в стране — 1,777). Самой многодетной оказалась Тыва, где на одну женщину приходится в среднем 3,386 детей, ниже всего коэффициент рождаемости оказался в Москве (1,406 малышей на одну женщину).Также 67 место Липецкая область заняла по числу умерших на 1000 человек — 15,3 человек. За 10 лет этот показатель снизился на 2,4, хотя пока что остается выше, чем в целом по стране (13 умерших на 1000 населения).К началу 2016 года в Липецкой области выросла ожидаемая продолжительность жизни при рождении — с 66,16 в 2005 году до 71,07 лет — это 31 место. Правда, у мужчин она значительно ниже, чем у женщин: 65,26 лет у сильного пола против 76,77 — у слабого.Всего 5,9% всех денежных доходов населения пришлось на 20% липчан из группы «с наименьшими доходами», в то же время у 20% самых богатых липчан было 45% всех доходов. У 2,1% жителей Липецкой области к началу 2016 года среднедушевой доход составлял менее 5 тыс. рублей, еще у 3,8% - от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. Свыше 45 тыс. рублей доход был у 14,9%.