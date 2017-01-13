Липецкий коллектив отличился в Казани

Липчан отметили на международном фестивале.Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, студия современного танца «Модерн» областного центра культуры, народного творчества и кино завоевала звание лауреата II степени XV Международного творческого фестиваля-конкурса «Слияние культур» (г. Казань, Республика Татарстан).
Фестиваль проходил в рамках Международного проекта «Салют талантов». Коллектив под руководством Евгении Чернениловой отличился в номинации «Хореографическое творчество. Современный танец. Ансамбль. Средняя возрастная категория».