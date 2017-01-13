На улицах Липецка скопилось около 300 тысяч кубометров снега

Последствия снегопадов устраняют с помощью 83 единиц спецтехники.

Сегодня глава администрации Липецка Сергей Иванов рассказал, как город очищают от последствий многодневных снегопадов.По словам Сергея Иванова, на улицах города скопилось около 300 тысяч кубометров снега. За 10 дней было вывезено только 45 тысяч кубометров, что связанно с нехваткой спецтехники.- Своими силами город может убирать только по 3 кубометров снега в сутки, - рассказал Сергей Иванов. - С помощью предприятий города эта цифра увеличивается до 10 тысяч.Мэр сообщил, что нехватку спецтехники (сейчас в распоряжении мэрии 80 единиц, не хватает еще 40) город решает с помощью области. По согласованию с губернатором, Липецку выделено 70 миллионов рублей на закупку снегоуброчных машин, погрузочной техники, агрегатов для ямочного ремонта и выкашивания травы. Первые машины поступят в город уже скоро и будут использованы для расчистки улиц. Кроме того, просчитывается возможность приобретения снегоплавильной машины. После пополнения парка спецтехники мэрия планирует выполнять около 60% работ по расчистке города своими силами, а остальные 40% - с помощью липецких предприятий.Что касается уборки снега во дворах, то она затрудняется большим количеством автомобилей. Управляющие компании просто не могут освободить дворы от машин на время расчистки от снега.Управляющие компании привлекают к расчистке дворов коммерческие организации, офисы которых занимают первые этажи в жилых домах.Глава города сообщил, что сейчас вырабатывается механизм уборки дворов управляющими компаниями за счет средств муниципального бюджета.В тоже время мэр назвал управляющие компании, которые по его мнению, не только не справляются с очисткой дворов, но и не хотят это делать. Среди таких УК - "Комфорт-Ллюкс", ООО "Кантри", "Уютный дом".Липецку не хватает около 100 дворников, при средней зарплате около 6 000 рублей набрать необходимый штат очень сложно, поэтому оплату труда дворников собираются увеличить.Как рассказал Сергей Иванов, минувшей ночью город убирали с помощью 83 единиц спецтехники.Снег вывозили с улиц Первомайской и проспекта Мира. Работы проходят на улицах Гагарина, Космонавтов, Неделина, Плеханова, Механизаторов, 9 мая, площади Героев. Расчищается частный сектор в районах поселка Тракторостроителей и Сырского Рудника.За сутки израсходовано 760 кубометров песко-соляной смеси.