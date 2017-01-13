В Липецкой области снова искали некачественное спиртное

Легальность алкоголя также призывают проверять самостоятельно.

12 января 2017 года специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного питания Измалковского муниципального района Липецкой области: в 7 магазинах и одном кафе сел Измалково, АфонасьевоНа момент исследования фактов оборота алкогольной продукции, содержащей признаки подделки федеральной специальной и акцизной марок не установлено, алкогольной продукции содержащей посторонние примеси, включения, осадок – не обнаружено.Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, Росалкогольрегулирование для тестирования подлинности спиртных напитков предусмотрело новое мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко».С помощью смартфона можно выявить контрафактный алкоголь и сообщить об этом в соответствующие контролирующие органы.Потребителю необходимо провести сканирование акцизной марки, которая располагается на бутылке предпочитаемого напитка.Если изделие не вызывает сомнений, то перед глазами владельца телефона появятся данные о производителе напитка, его название и крепость. В противном случае приложение выдаст информацию о том, что продукция представляет собой нелегальный товар.Мобильное приложение также располагает сведениями о торговых точках, которые обладают лицензиями на реализацию алкогольных изделий.Управление также информирует, что с 25 июля 2016 года на игристые вина и шампанское при розничной продаже игристого вина (шампанского) минимальные розничные цены – 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.Ответственность за низкие цены в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” контроль за соблюдением ценообразования будет осуществлять Росалкогольрегулирование.Продавцам, которые будут реализовывать шампанское ниже установленного уровня цен грозит административная ответственность по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Размер штрафа за занижение минимальных цен на алкоголь, согласно ее санкциям составляет: для продавца розничного магазина – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – 50 тысяч рублей; для юридических лиц – 100 тысяч рублей.Аналогичная ответственность предусмотрена за реализацию ниже минимально установленных цен всех остальных видов алкоголя, например водки, коньяка и крепких вин. Поэтому все организации, которые торгуют шампанским должны привести свою ценовую политику в соответствие с приказом Минфина.Ниже минимально установленных цен в розничной продаже в вышеуказанных магазинах не обнаружено.