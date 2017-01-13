Предприятие наказали 30-тысячным штрафом за повреждение почвы

Оспорить штраф не удалось.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, отделом земельного надзора Управления Россельхознадзора по Липецкой области в марте 2016 года был выявлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на землях сельхозназначения в результате деятельности ООО «Транснефтьстрой-Брянск» по замене магистрального трубопровода на территории Добровского района Липецкой области.Установлено, что именно на ООО «Транснефтьстрой-Брянск» была возложена обязанность по получению всех необходимых разрешительных документов для выполнения соответствующих работ.Постановлением заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Липецкой области, оставленным без изменения решением Липецкого районного суда, юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. ООО «Транснефтьстрой-Брянск» не согласилось с принятым решением и обратилось в Липецкий областной суд с жалобой.Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к следующему выводу. Согласно Основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденным приказом Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22 декабря 1995 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 1996 г. № 1136), условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации.В нарушение пункта 6 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденных приказом Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22 декабря 1995 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 1996 г. № 1136), снятие и перемещение плодородного слоя почвы было произведено без разрешительной документации. ООО «Транснефтьстрой-Брянск» за соответствующим разрешением в администрацию Добровского муниципального района Липецкой области не обращалось, соответствующее разрешение не выдавалось, при этом, в администрации района создана постоянно действующая комиссия с полномочиями выдачи разрешений при рассмотрения вопросов, связанных с определением порядка снятия, хранения дальнейшего применения плодородного слоя почвы.Довод о том, что порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова органами исполнительной власти Липецкой области не установлен, не повлиял на вывод суда о том, что ООО «Транснефтьстрой-Брянск» перед началом работ было обязано обратиться за соответствующим разрешением к администрации Добровского района. Таким образом, действия предприятия были правильно квалифицированы по части 1 статьи 8.6 Кодекса об административных правонарушениях.