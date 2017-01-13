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НовостиПроисшествия

В центре Липецка автомобиль "Скорой помощи" попал в аварию

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0
13 января 2017 г., 09:12
8
1169
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В центре Липецка автомобиль "Скорой помощи" попал в аварию

В ДТП никто не пострадал.

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Сегодня утром на улице 8 марта столкнулись автомобиль "Скорой помощи" и "Форд". В аварии никто не пострадал: в "скрой" кроме водителя никого не было.
Теги новости: авария, ДТП
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Да уж
13 января 2017 г., 09:52
Андрей спасибо за информацию,принято.
началось в колхозе утро
13 января 2017 г., 09:47
На дорогах и тротуарах снежная каша
999
13 января 2017 г., 09:42
А фота нет...наверное, стырили
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