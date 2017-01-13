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В центре Липецка автомобиль "Скорой помощи" попал в аварию
Рекомендую
0
13 января 2017 г., 09:12
8
1169
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В ДТП никто не пострадал.
Фото
Сегодня утром на улице 8 марта столкнулись автомобиль "Скорой помощи" и "Форд". В аварии никто не пострадал: в "скрой" кроме водителя никого не было.
Теги новости:
авария
,
ДТП
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/424400/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">В центре Липецка автомобиль "Скорой помощи" попал в аварию</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/424400/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">В ДТП никто не пострадал.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/424400/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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В центре Липецка автомобиль "Скорой помощи" попал в аварию
В ДТП никто не пострадал.
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Ваши комментарии
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Да уж
13 января 2017 г., 09:52
Андрей спасибо за информацию,принято.
началось в колхозе утро
13 января 2017 г., 09:47
На дорогах и тротуарах снежная каша
999
13 января 2017 г., 09:42
А фота нет...наверное, стырили
Все комментарии (8)
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