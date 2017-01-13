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НовостиОбщество

Год экологии придет к липчанам и через библиотеки

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0
13 января 2017 г., 08:56
2
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Книгохранилище для слепых зовет на экспозицию.

28 января в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых состоится открытие Года экологии. Экологический цикл мероприятий откроется книжной выставкой «Как прекрасен этот мир, посмотри!». На выставке представлены книги и периодические издания о любимых животных, домашних растениях. Здесь можно познакомиться с экзотическими животными. Есть книги, рассказывающие о красоте Липецкого края. Особая рубрика «Право на природу» рассказывает о том, что природой надо не только любоваться, но и охранят и защищать, уточнили в учреждении культуры. На открытии выставки начнется областная акция «Читаем книги о природе», в которой примут участие инвалиды Липецкой области, а также представители управления культуры и туризма Липецкой области, управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, управления сельского хозяйства и др. Собравшимся предложат прочитать несколько предложений из художественной литературы о природе. Начало мероприятия в 10.00 в фойе библиотеки. Вход свободный.
Теги новости: Год экологии, выставка
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Саша
13 января 2017 г., 09:17
Владимир Чупров перечислил застарелые проблемы, так и не нашедшие своего решения в 2016-м: «Долго говорили, что делать с мусором - в итоге решили его сжигать. Не решена проблема пожарной охраны лесов. И нет реальных подвижек по энергосбережению - реализуются отдельные проекты, но без поддержки государства. Ратификация Парижского соглашения переносится на отдаленные сроки. Угольное лобби блокирует инициативу по введению климатических норм в стране».
Миха
13 января 2017 г., 09:16
«Поблажки и финансовая поддержка предназначены тем, кто тесно дружит с властью. Остальные экологические группы будут испытывать еще более тяжелое давление - для власти они никакие не экологи, а пособники тех, кто хочет дестабилизировать обстановку в стране»
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