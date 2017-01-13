Год экологии придет к липчанам и через библиотеки

Книгохранилище для слепых зовет на экспозицию.

28 января в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых состоится открытие Года экологии. Экологический цикл мероприятий откроется книжной выставкой «Как прекрасен этот мир, посмотри!». На выставке представлены книги и периодические издания о любимых животных, домашних растениях. Здесь можно познакомиться с экзотическими животными. Есть книги, рассказывающие о красоте Липецкого края. Особая рубрика «Право на природу» рассказывает о том, что природой надо не только любоваться, но и охранят и защищать, уточнили в учреждении культуры. На открытии выставки начнется областная акция «Читаем книги о природе», в которой примут участие инвалиды Липецкой области, а также представители управления культуры и туризма Липецкой области, управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, управления сельского хозяйства и др. Собравшимся предложат прочитать несколько предложений из художественной литературы о природе. Начало мероприятия в 10.00 в фойе библиотеки. Вход свободный.