Полицейские раскрыли кражу из офиса

Преступление было совершено еще в прошлом году.

8 ноября 2016 года в МОМВД России «Лебедянский» обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что из его офиса, расположенного в Лебедяни украдены компьютерное оборудование, инструменты и три сотовых телефонов.В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 51 летний неработающий житель деревни Екатериновка Елецкого района.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Если вина подозреваемого будет доказана ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.