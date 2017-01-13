Полицейские раскрыли кражу из офиса

Преступление было совершено еще в прошлом году.8 ноября 2016 года в МОМВД России «Лебедянский» обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что из его офиса, расположенного в Лебедяни украдены компьютерное оборудование, инструменты и три сотовых телефонов.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 51 летний неработающий житель деревни Екатериновка Елецкого района.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Если вина подозреваемого будет доказана ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.