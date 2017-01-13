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НовостиОбщество

Проект ученых Липецка поддержали в Москве

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13 января 2017 г., 08:50
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Свою оценку дало Министерство образования России.

Проект ученых Липецкого государственного технического университета по исследованию и моделированию структуры и свойств сталей в условиях горячего формоизменения вошел в состав победителей отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки РФ, сообщили в вузе.

Комиссия Министерства при активном участии Совета по науке при Минобрнауки России и Проектного офиса НТИ рассмотрела более 2500 заявок от ученых. Победителями отбора стали 444 исследования, представленные 125 организациями. На поддержку всех проектов выделено 2,9 млрд. рублей. 

Научная работа коллектива под руководством доктора технических наук, профессора Игоря Мазура будет поддержана министерством в 2017 году в рамках государственного задания. Заниматься реализацией проекта станут ученые кафедр обработки металлов давлением и физического металловедения Металлургического института ЛГТУ. 

Ученые технического университета рассчитывают, что результаты исследований будут использованы на металлургических и машиностроительных предприятиях с целью оптимизации управления технологическими процессами и эффективного проектирования технологий производства новых металлических материалов. 

Реализация проекта продлится в течение трех лет с 2017 по 2019 год и осуществится в рамках партнерства ЛГТУ и Ченстоховского технологического университета (Польша). Результаты исследования задействуют и в учебном процессе подготовки будущих металлургов. 
Теги новости: Образование, наука
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