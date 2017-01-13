Две женщины пострадали в авариях

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 января в Липецке в 8.10 на пр. Победы 37-летняя женщина, управляя «Ладой-Калиной», по предварительным данным нарушила дистанцию и столкнулась с «Ладой-Калиной» под управлением 34-летнего мужчины. В результате водитель первой «Калины» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.В Грязинском районе в 18.20 на автодороге Липецк – Усмань 42-летняя женщина, управляя «Киа-Рио», не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате с травмами ее доставили в больницу.За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 499 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 61, превышение скорости – 47, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 106.