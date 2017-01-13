Минстрой выделил Липецкой области 444 млн рублей на строительную инфраструктуру

На софинансирование 66 проектов жилищного строительства в 33 субъектах РФ выделено 20 млрдКак сообщает "Коммерсант-Воронеж", согласно документации Минстроя, Белгородская область может получить 552,4 млн руб., Воронежская – 660,2 млн руб., Липецкая - 444 млн руб., Тамбовская – 249,6 млн руб.
Курская и Орловская области в число 33 отобранных субъектов не вошли.
Наибольший объем средств выделен Татарстану (1,79 млрд руб.) и Краснодарскому краю (1,7 млрд руб.).
Субсидии выделяются в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» на обеспечение необходимой инфраструктурой участков, на которых планируют реализовывать проекты комплексного освоения территорий. Средства распределены между регионами в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» ФЦП «Жилище». Эти деньги могут быть направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий – на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру. Ожидается, что в итоге 6,36 млн кв. м жилья будет обеспечено инфраструктурой.