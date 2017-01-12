О "космическом полководце" вспомнили в Липецке

К 110-летию конструктору космических кораблей Сергею Павловичу Королеву посвятили презентацию в Липецкой областной юношеской библиотеке.

В отделе обслуживания библиотеки можно познакомится с слайд-презентацией «Конструктор космических ракет», которая рассказывает о гениальном советском ученом, основателе практической космонавтики.

Спроектированные и построенные С. Королевым ещё в 30-е гг. летательные аппараты показали его незаурядные способности как авиационного конструктора. Сергей Павлович создал первые баллистические ракеты мобильного наземного и морского базирования. Под его руководством образован первый космический комплекс, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета и геофизическая ракета, ракета-носитель «Восток» и ее модификации, искусственный спутник Земли, осуществлены полеты КК «Восток» и «Восход», на которых впервые в истории совершен выход человека в космическое пространство по околоземной орбите.

Имя Королёва носят города, улицы, учебные заведения, корабли, спутники, небесные тела. В честь 100-летнего юбилея стартовал космический корабль «Сергей Королёв», сообщили в библиотеке.