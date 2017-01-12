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НовостиСпорт

Игроки «Металлурга» на следующей неделе пройдут медосмотр

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12 января 2017 г., 19:07
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Игроки «Металлурга» на следующей неделе пройдут медосмотр

Команда выходит из отпуска и приступает к тренировкам.

Футболисты липецкого «Металлурга» на следующей неделе выходят из отпуска.

Как сообщил GOROD48 генеральный директор клуба Игорь Лысенко, первую неделю игроки посвятят прохождению медицинского осмотра в областном физкультурно-спортивном диспансере. Эта структура решает вопросы о допуске спортсменов к соревнованиями по медицинским показателям.

К полноценным тренировкам команда приступит 23 января. К этому дню команда в Липецке должна собраться в полном составе, включая иногородних футболистов, которых в «Металлурге» осталось немного. Не приедут в Липецк хавбек Олег Кожемякин и форвард Андрей Титов, которые проходят смотрины в клубах ФНЛ, а также нападающий Григорий Герасимов, проведший в красно-черной футболке всего 34 минуты, шесть раз выйдя на замену. С ним контракт решено расторгнуть.

Отпуск у футболистов длился около двух месяцев. Многие игроки поддерживали фурму самостоятельно, трижды в неделю тренируясь на стадионе "Металлург", а наставник Сергей Машнин в это время успел сдать очередную сессию в Высшей школе тренеров на категорию "PRO".

Игорь Лысенко не исключил появления в Липецке новичков, например из «Орла», который намерен сняться с чемпионата. Но при этом главная ставка по-прежнему будет сделана на местных липецких игроков.

- Мы просмотрим старших ребят из СДЮШОР «Металлург», - говорит Лысенко, - Может быть, кто-то окажется достоин, чтобы сделать шаг наверх. Я понимаю болельщиков, которые хотели бы массового и качественного усиления. Но мы вынуждены жить по средствам. Ставка, на местных, на молодежь. От нас каждый год уезжают игроки – Рыбин, Поярков, Еремеев, Гоцук, Кобзев. Список можно продолжить. Конечно, будь у нас чуть лучше финансовые условия, мы бы могли удержать своих сильнейших воспитанников. Сохрани их, и «Металлург» мог бы претендовать и на ФНЛ…

Как уже сообщал GOROD48, до марта «Металлург» будет тренироваться в родном городе, сочетая тренажерный зал и тренировки на снегу – в основном на загородной базе в «Парусе». На юг команда поедет в десятых числах марта, но только на один сбор, который позволят финансы.

Первую официальную игру «сталевары» проведут 9 апреля в гостях у ФК «Калуга».

Теги новости: Футбол, "Металлург".
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