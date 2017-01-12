Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.18:58
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 12 января

Рекомендую
0
12 января 2017 г., 18:07
399
Изменить шрифт
Липецкая вечЁрка: 12 января

Штраф для автостраховщиков, изнасилованная дочь и прекрасная купальщица.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 12 января.

Самую высокую популярность снискала новость о протоколе на страховую компанию в Липецке. Местный автомобилист решил наказать организацию за необоснованный отказ в выдаче полиса ОСАГО.

Не менее интересна липчанам показалась тема семейных отношений: отчим несколько лет насиловал падчерицу. Ужас начался, когда ей было всего-то 11 лет.

Оживленное обсуждение поднял вопрос пользы и вреда купания в Крещение. Особый интерес был к прекрасной купальщице на снимке.

Словесные баталии вызвало и сообщение о намерении перекроить популярный в Липецке перекресток. Вечная пробка — головная боль специалистов из Пензы.

А вот самой хорошей новостью сегодня липчане посчитали заметку о том, как развлекаются местные автомобилисты. А вы бы решились на такой досуг?
Теги новости: Обзор, события
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Липецкая вечЁрка: 29 декабря
Липецкая вечЁрка: 29 декабря
29.12.2016 19:43:13
22
2706
Липецкая карета стала звездой Instagram
Липецкая карета стала звездой Instagram
30.12.2016 09:35:10
2
2771
Липецкая вечЁрка: 30 декабря
Липецкая вечЁрка: 30 декабря
30.12.2016 19:40:42
1
3034
"Пусть все знают как мы отдыхаем!"
"Пусть все знают как мы отдыхаем!"
05.01.2017 15:02:41
15
6516
Липецкая вечЁрка: 9 января
Липецкая вечЁрка: 9 января
09.01.2017 18:19:16
2678
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро