Липецкая вечЁрка: 12 января

Штраф для автостраховщиков, изнасилованная дочь и прекрасная купальщица.Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 12 января.
Самую высокую популярность снискала новость о протоколе на страховую компанию в Липецке. Местный автомобилист решил наказать организацию за необоснованный отказ в выдаче полиса ОСАГО.
Не менее интересна липчанам показалась тема семейных отношений: отчим несколько лет насиловал падчерицу. Ужас начался, когда ей было всего-то 11 лет.
Оживленное обсуждение поднял вопрос пользы и вреда купания в Крещение. Особый интерес был к прекрасной купальщице на снимке.
Словесные баталии вызвало и сообщение о намерении перекроить популярный в Липецке перекресток. Вечная пробка — головная боль специалистов из Пензы.
А вот самой хорошей новостью сегодня липчане посчитали заметку о том, как развлекаются местные автомобилисты. А вы бы решились на такой досуг?