Управление ЖКХ Липецкой области уличили в нарушениях

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В дело вмешался антимонопольный комитет.

Комиссия УФАС России по Липецкой области признала обоснованной жалобу одной из липецких фирм на действия регионального управления жилищно-коммунального хозяйства.

Нарушения касаются проведения предварительного отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта домов, в том числе – замены лифтового оборудования.

- В действиях комиссии по проведению предварительного отбора органа по ведению реестра - Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области признать нарушение пункта 56 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, - решили в УФАС.

Пункт 56 предусматривает обоснованный ответ конкурсной комиссии в случае отказа одному из претендентов с указанием норм положения о торгах. Которым он не соответствует.