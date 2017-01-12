Управление ЖКХ Липецкой области уличили в нарушениях

В дело вмешался антимонопольный комитет.
Комиссия УФАС России по Липецкой области признала обоснованной жалобу одной из липецких фирм на действия регионального управления жилищно-коммунального хозяйства.
Нарушения касаются проведения предварительного отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта домов, в том числе – замены лифтового оборудования.
- В действиях комиссии по проведению предварительного отбора органа по ведению реестра - Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области признать нарушение пункта 56 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, - решили в УФАС.
Пункт 56 предусматривает обоснованный ответ конкурсной комиссии в случае отказа одному из претендентов с указанием норм положения о торгах. Которым он не соответствует.