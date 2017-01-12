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НовостиОбщество

Управление ЖКХ Липецкой области уличили в нарушениях

Рекомендую
1
12 января 2017 г., 17:50
3
731
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Управление ЖКХ Липецкой области уличили в нарушениях
Фото http://vedomosti-ural.ru

В дело вмешался антимонопольный комитет.

Комиссия УФАС России по Липецкой области признала обоснованной жалобу одной из липецких фирм на действия регионального управления жилищно-коммунального хозяйства.

Нарушения касаются проведения предварительного отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта домов, в том числе – замены лифтового оборудования.

- В действиях комиссии по проведению предварительного отбора органа по ведению реестра - Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  признать нарушение  пункта 56 Положения  о привлечении специализированной некоммерческой организацией, - решили в УФАС.

Пункт 56 предусматривает обоснованный ответ конкурсной комиссии в случае отказа одному из претендентов с указанием норм положения о торгах. Которым он не соответствует.

Теги новости: УФАС, контроль.
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Ваши комментарии
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Ну да
12 января 2017 г., 18:39
Ещё надо искать воровство в распределении средств на проведение кап.ремонтов домов. Выделяются большие суммы на дом, а по факту подрядчикам выделяют денег по-минимуму. Как хотите, так и крутитесь. Поэтому и качество ремонтов сейчас никакое - дешёвые наёмные рабочие, дешёвый строительный материал. Об этом сами подрядчики и говорят. Позор!!!
Обухов
12 января 2017 г., 18:37
Храбрых давно уже выперли
чего уж там
12 января 2017 г., 18:16
Козин с Храбрых давно договорились. В местных СМИ давно негласный запрет на любую критику Козина.
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