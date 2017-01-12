Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.18:58
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Трудных подростков в Липецке учили вежливости

Рекомендую
1
12 января 2017 г., 17:33
1
207
Изменить шрифт
Трудных подростков в Липецке учили вежливости
Фото: vk.com/childbook_lipetsk

12 января специалисты библиотеки провели занятие для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних.

Оно было посвящено празднику — Международному дню спасибо, который отметили накануне.

Международный день «спасибо» справляют деятели благотворительных организаций, общественных фондов. К торжествам присоединяются работники и воспитанники образовательных заведений, сотрудники культурных учреждений.

Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его цель – борьба с грубым обращением, некультурным общением.

В этот день люди произносят друг другу теплые слова, выражают благодарность, обмениваются открытками с надписью «Спасибо!». Устраиваются образовательные акции. Активисты рассказывают о культурных традициях, этике, хороших манерах. В образовательных учреждениях говорят о важности благодарности. Флешмобы побуждают участников  к вежливому обращению. Проводятся благотворительные акции, участники которых собирают средства нуждающимся людям. 

Как сообщили в Липецкой областной детской библиотеке, подросткам рассказали о том, когда впервые появилось слово «спасибо» и другие слова благодарности. Кстати, теме вежливости, дружбы и взаимовыручки посвящены произведения лауреатов Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Ведущая прочитала ребятам несколько фрагментов из книг «Ангелы своих не бросают» Татьяны Шипошиной и «Прикольные игры на Краю Света» Ивана Орлова. Ребята обсудили ситуации, в которых оказались главные герои рассказов. В занятии приняла участие и специалист медиацентра библиотеки. Библиотекарь предложила подросткам рассмотреть ситуации, в которые они часто попадают в виртуальном пространстве. Например, когда собеседники рассылают «флуд», «спам», «оверквотинг» и «офтопики». Она напомнила о правилах поведения и общения в Сети и посоветовала ребятам постоянно использовать их, чтобы не попасть в неловкие ситуации".


Теги новости: день спасибо
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Школы Липецка 9 января начинают работу
Школы Липецка 9 января начинают работу
06.01.2017 21:01:57
80
22404
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
74
20594
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
19562
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
36
17615
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
37
15654
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Доцент
12 января 2017 г., 17:52
Редиска- нехороший человеК. Петух-опущеный а так же Козел
Все комментарии (1)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро