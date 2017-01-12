Трудных подростков в Липецке учили вежливости

Фото: vk.com/childbook_lipetsk

12 января специалисты библиотеки провели занятие для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних.

Оно было посвящено празднику — Международному дню спасибо, который отметили накануне.Международный день «спасибо» справляют деятели благотворительных организаций, общественных фондов. К торжествам присоединяются работники и воспитанники образовательных заведений, сотрудники культурных учреждений.Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его цель – борьба с грубым обращением, некультурным общением.

В этот день люди произносят друг другу теплые слова, выражают благодарность, обмениваются открытками с надписью «Спасибо!». Устраиваются образовательные акции. Активисты рассказывают о культурных традициях, этике, хороших манерах. В образовательных учреждениях говорят о важности благодарности. Флешмобы побуждают участников к вежливому обращению. Проводятся благотворительные акции, участники которых собирают средства нуждающимся людям.

Как сообщили в Липецкой областной детской библиотеке, подросткам рассказали о том, когда впервые появилось слово «спасибо» и другие слова благодарности. Кстати, теме вежливости, дружбы и взаимовыручки посвящены произведения лауреатов Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Ведущая прочитала ребятам несколько фрагментов из книг «Ангелы своих не бросают» Татьяны Шипошиной и «Прикольные игры на Краю Света» Ивана Орлова. Ребята обсудили ситуации, в которых оказались главные герои рассказов. В занятии приняла участие и специалист медиацентра библиотеки. Библиотекарь предложила подросткам рассмотреть ситуации, в которые они часто попадают в виртуальном пространстве. Например, когда собеседники рассылают «флуд», «спам», «оверквотинг» и «офтопики». Она напомнила о правилах поведения и общения в Сети и посоветовала ребятам постоянно использовать их, чтобы не попасть в неловкие ситуации".





