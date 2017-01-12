Управление потребительского рынка вынесло почти 1,5 тысячи постановлений о наказаниях

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Административных штрафов наложено на сумму почти в 5 миллионов рублей.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области отчиталось о своей деятельности в 2016 году.

Как сообщили в управлении, за год было вынесено 1473 постановления о назначении административного наказания за совершением административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

37 постановлений по делам об административных правонарушениях были пересмотрены в судебном порядке. Судами на основании административных материалов было рассмотрено 249 заявлений управления о привлечении к административной ответственности в виде наложения административного штрафа на общую сумму 4 922,0 млн. руб.

Как показывает судебная практика, складывающаяся по пересмотру постановлений о привлечении к административной ответственности и привлечению виновных лиц административной ответственности за нарушения законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, ценовой политики, суды безусловно поддерживают позицию и государственную политику, проводимую управлением и направленную на пресечение нарушений в указанной сфере, защиту экономических интересов РФ, обеспечение прав и законных потребителей продукции, а также воспрепятствование нелегальному обороту алкогольной продукции. А, следовательно, деятельность управления в данном направлении полностью согласуется с принципами административного наказания – обязательность и неотвратимость ответственности правонарушителя за противоправное деяние в целях предупреждения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, с реализацией которых связана эффективная борьба с правонарушениями.

Только неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства поможет не допустить совершение административных правонарушений и привлечение к административной ответственности.

Управление напоминает, что все лица, привлеченные к административной ответственности, обязаны оплатить административный штраф в установленные законодательством сроки во избежание ответственности за уклонение от уплаты штрафа.