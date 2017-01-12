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НовостиПроисшествия

В Липецке сотрудники ФСБ задержали следователя полиции при получении взятки

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12 января 2017 г., 17:24
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В Липецке сотрудники ФСБ задержали следователя полиции при получении взятки

Подозреваемый по делу об обороте наркотиков передал офицеру 300 000 рублей.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела в отношении следователя полиции отдела №3, подозреваемой в получении взятки в крупном размере, установлена причастность в совершении коррупционного преступления её руководителя - исполняющего обязанности начальника отдела СУ УМВД России по Липецку. Его действия квалифицированы по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, подозреваемые договорились между собой о получении денежного вознаграждения от фигуранта уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в сумме 300 тысяч рублей за принятие процессуального решения в его пользу, распределив при этом роли. Согласно их плану, следователь отдела полиции, в производстве которой находилось уголовное дело, склонила подозреваемого к передаче ей денег за прекращение уголовного преследования в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В случае принятия ею выгодного для фигуранта процессуального решения, её сослуживец, исполняющий обязанности начальника следственного отдела, должен был с ним согласиться. Однако следователь полиции при передаче ей части от оговоренной суммы взятки была задержана сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного коррупционного преступления, а также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, по факту возбуждения уголовного дела назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников будет доказана, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Теги новости: взятка
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Я
12 января 2017 г., 18:57
За то,чтобы было больше полномочий у ФСБ.Молодцы,так держать!
злой обыватель
12 января 2017 г., 18:01
Щёлоковщина неискоренима. :(
нонка
12 января 2017 г., 17:53
Во, петушня, что творит!
Все комментарии (5)
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